Juventus-Brescia 2-0: Dybala al Cuadrado, Madama resta prima

Una punizione di Dybala e il goal di Cuadrado consentono alla Juventus di battere il Brescia: espulso Ayè, Chiellini in campo dopo 6 mesi.

La supera il , ma non scoppia di salute. Il netto divario tecnico agevola la missione bianconera che, però, propone nuovamente segnali negativi da non sottovalutare. Poca condizione, poche idee. Insomma, non il miglior biglietto da visita in vista degli impegni che conteranno: quelli contro e . Alle Rondinelle, decimati dagli infortuni e dall’inferiorità numerica, resta il cuore. E chissà se basterà per mantenere la massima serie.

I padroni di casa, pensando ad ampio raggio, preservano Cristiano Ronaldo e propongono un 4-3-3 con Bentancur in cabina di regia a concedere un turno di riposo a Pjanic. Tridente offensivo composto da Cuadrado, Dybala e Higuain. Grossi problemi di formazione per Lopez, che si presenta allo Stadium senza Torregrossa, Joronen, Romulo, Cistana e Tonali.

Emergenza ko per gli ospiti che si prolunga – nelle battute embrionali – con l’uscita di Alfonso, sostituito tra i pali da Andrenacci, al debutto in . Primo tempo di rara bruttezza, con il Brescia a sfiorare il vantaggio con Bisoli e con Madama – di puro compitino – a divorarsi il vantaggio con Dybala. Che, tuttavia, pochi minuti dopo si riscatta pennellando con un mancino soave la punizione dell’1-0. Il tutto, sottolineando i due rapidi cartellini gialli rimediati da Ayé.

Nella ripresa, pur proponendo cose trascendentali, la Vecchia Signora la chiude con Cuadrado che, nel ruolo originario, sembra aver ritrovato fiducia ed efficacia. Assente dal 30 agosto, si rivede anche Chiellini: acclamato dal popolo zebrato. Da verificare le condizioni di Pjanic che, subentrato, ha subito chiesto il cambio per un problema a un adduttore.

IL TABELLINO

JUVENTUS-BRESCIA 2-0

MARCATORI: 39’ Dybala, 75’ Cuadrado

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6 (77’ Chiellini s.v.), Rugani 6, Alex Sandro 6; Ramsey 5.5, (65’ Pjanic s.v., 72’ Matuidi 6.5), Bentancur 6, Rabiot 6; Cuadrado 7, Higuain 6, Dybala 7. Allenatore: Sarri

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso s.v. (9’ Andrenacci 5.5); Sabelli 6.5, Chancellor 6, Mateju 6, Bisoli 6; Dessena 5, Bjarnason 6.5 (80’ Ndoj s.v.), Zmrhal 5; Ayé 4, Balotelli 5. Allenatore: Lopez.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Bonucci, Higuain, Bentancur (J), Ayé (B)

Espulsi: Ayé