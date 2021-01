Juventus-Bologna, è goal di Arthur o autogoal di Schouten?

Arthur calcia da fuori, ma è la deviazione decisiva di Schouten a ingannare completamente Skorupski. Si tratta di goal o di autogoal?

Minuto 15 di - : Cristiano Ronaldo tocca ai 20 metri per Arthur, che fa partire un tito piuttosto innocuo. E viene aiutato in maniera concreta dalla presenza lungo la traiettoria di Schouten, che con una deviazione mette completamente fuori causa Skorupski.

Si tratta del primo goal con la maglia della Juventus da parte dell'ex centrocampista del , scambiato con Miralem Pjanic durante il mercato estivo. O forse no? Il dubbio c'è. Perché la sporcatura di Schouten è talmente evidente da non poter essere ignorata.

Goal di Arthur o autogoal di Arthur, dunque? Un classico caso da fantacalcio. Anche se la sensazione è che la conclusione da parte del brasiliano, seppur poco pericolosa, sia diretta verso la porta.

In effetti la prima assegnazione da parte della Lega parla di goal di Arthur e non di autorete di Schouten. Da capire se la decisione sarà confermata anche in un secondo momento. Ma la sensazione, come detto, è che si vada in questa direzione.