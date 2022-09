Mbangula riprende il Benfica in extremis: primo punto per la Juventus Primavera in Youth League

Il centrocampista regala alla formazione di Montero il pari allo scadere, dopo una buona gara dei portoghesi, passati in vantaggio con Semedo.

La Juventus di Paolo Montero conquista il primo punto della nuova edizione della Youth League pareggiando in extremis contro il Benfica allo Juventus Training Ground.

Una partita molto sofferta quella dei bianconeri che vanno vicinissimi al goal con un palo di Turco al 34', subendo un contropiede che porta al fallo si Scaglia su Coser.

Il portiere della Juventus interviene in maniera scomposta fuori area rimediando il cartellino rosso: insomma, bianconeri in dieci contro undici per poco meno di un'ora di gioco.

Il Benfica gioca e lo fa bene, e nella ripresa passa in vantaggio con un goal stupendo di Luis Semedo, che dai venticinque metri fa partire un destro che si insacca sotto l'incrocio dei pali per lo 0-1 al 62'.

La formazione di Montero non sembra essere in grado di reagire, almeno fino al recupero, quando Coser e Ferreira intervengono a sandwich su Maressa in area: è calcio di rigore.

Dal dischetto va Dean Huijsen che si fa neutralizzare il destro da André Gomes, bravo nel riflesso, ma non altrettanto nella respinta: sulla stessa si avventa Mbangula che spedisce in rete per l'1-1.

Negli ultimi istanti di gioco rete del nuovo vantaggio del Benfica annullata a Coser: è l'ultima emozione di una partita, quella tra la Juventus e i portoghesi, che consegna il primo punto nel Girone H ai bianconeri, sconfitti all'esordio dal PSG.