Juventus-Bayer Leverkusen, Bosz su De Ligt: "Si vedeva già a 17 anni, pochi come lui"

-, tra i tanti temi, avrà anche quello dell'incrocio tra Peter Bosz e Matthijs De Ligt. Proprio l'attuale tecnico dei tedeschi, infatti, ha fatto esordire il nuovo difensore bianconero tra i professionisti nel 2016 quando non era ancora maggiorenne.

Bosz, durante la conferenza stampa della vigilia, ha ricordato quel periodo sottolineando le grandi qualità del giovanissimo De Ligt.

"Quando lo allenavo all' aveva solo 17 anni ma si vedeva già che sarebbe stato un grande giocatore. Ci sono pochi talenti in circolazione come lui".