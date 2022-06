Juventus, l'attacco è da rifare: solo Vlahovic e Chiesa sicuri di restare

Con Kean in discussione e gli addii di Dybala e Morata, i bianconeri hanno bisogno di rinforzi in attacco da affiancare a Chiesa e Vlahovic.

La questione attacco entra prepotentemente in casa Juventus. All'addio da svincolato di Paulo Dybala - che pare sempre più vicino all'Inter - e Federico Bernardeschi si aggiunge l'addio di Alvaro Morata.

Lo spagnolo non verrà riscattato dai bianconeri e tornerà all'Atletico Madrid, lasciando dunque libera un'altra casella offensiva nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

A oggi il tecnico ha a disposizione in rosa solamente Dusan Vlahovic, Moise Kean e Federico Chiesa. Il primo è sicuro di un posto da titolare, considerando anche la spesa effettuata per portarlo a Torino lo scorso gennaio.

L'articolo prosegue qui sotto

Kean invece è sul mercato. Il suo ritorno in bianconero dal PSG di un anno fa non ha portato i risultati sperati in termini di goal e prestazioni. La Juventus vorrebbe cederlo, magari inserendolo in qualche trattativa per ottenere un rinforzo.

Chiesa invece è ancora alle prese con la rottura del legamento crociato con la quale combatte da gennaio e punta a tornare per l'inizio del campionato, ma un periodo di rodaggio è più che prevedibile.

In questo senso la Juventus monitora diversi profili per l'attacco: da Zaniolo a Di Maria, passando per Kostic e Luis Suarez. La sensazione è che servirà uno sforzo economico consistente per portare ad Allegri i degni sostituti dei partenti.