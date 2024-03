This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Allianz Stadium GUARDA JUVENTUS-ATALANTA SU Juventus-Atalanta in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AJuventus vs AtalantaJuventusAtalanta Big match in Serie A: si sfidano la Juventus e l'Atalanta. Dove vedere in tv e streaming la partita tra i bianconeri e i nerazzurri. JUVENTUS-ATALANTA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Big match in Serie A in occasione della ventottesima giornata: all'Allianz Stadium di Torino si sfidano la Juventus e l'Atalanta, in una sfida dal sapore d'Europa. La Juventus sta vivendo il momento più complicato della propria stagione, ancor più dopo la sconfitta di Napoli, e ha praticamente abbandonato qualsiasi speranza di vincere lo Scudetto. Non sta benissimo neppure l'Atalanta, che dal quarto posto è scesa al sesto. La gara d'andata, giocata al Gewiss Stadium di Bergamo, si è conclusa sul punteggio di 0-0. Di seguito tutte le informazioni utili su Juventus-Atalanta: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni. JUVENTUS-ATALANTA IN DIRETTA DOMENICA 10 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Juventus-Atalanta Competizione Serie A Data 10 marzo 2024 Orario 18:00 Stadio Allianz Stadium (Torino) JUVENTUS-ATALANTA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 10 MARZO DAZN Guardala qui JUVENTUS-ATALANTA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA Juventus senza Rabiot e Alcaraz, entrambi fuori causa per infortunio, ma in mezzo al campo torna McKennie. Di nuovo titolare anche Miretti, riecco pure Danilo. Milik rimpiazza lo squalificato Vlahovic in attacco, con lui uno tra Chiesa (favorito) e Yildiz. Kostic è avanti su Iling-Junior e Weah. Atalanta con la formazione tipo: rispetto a Lisbona tornano titolari sia Koopmeiners che De Ketelaere. Spera anche Scamacca, a segno con lo Sporting, ma anche Lookman e Pasalic sono in corsa. A destra Zappacosta al posto dello squalificato Holm. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Chiesa. All. Allegri ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere JUVENTUS-ATALANTA: IL CONFRONTO Il bilancio dei confronti diretti in Serie A sorride nettamente alla Juventus: l'Atalanta ha vinto appena 13 volte, contro le 66 vittorie dei bianconeri. Nel bilancio anche 44 pareggi. Precedenti 123 Vittorie Juventus 66 Pareggi 44 Vittorie Atalanta 13