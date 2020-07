Juventus-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus sfida l'Atalanta nel big match della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 11 luglio 2020

11 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN e DAZN1

DAZN e DAZN1 Streaming: DAZN

Dopo la sconfitta contro il , la Juventus si gioca un altro match chiave verso il nono scudetto consecutivo contro l'Atalanta. Di ritorno all'Allianz Stadium, i bianconeri devono riscattare il 4-2 di Milano contro una delle squadre più in forma del campionato, che non ha mai perso nel post Covid.

Gli uomini di Gasperini hanno battuto anche la e si sono portati a due punti dalla seconda. In caso di successo allo 'Stadium' inoltre accorcerebbero a -6 dalla stessa Juventus con sei partite ancora da giocare.

All'andata l'Atalanta spaventò la Juventus, allora senza Cristiano Ronaldo, passando in vantaggio con Gosens prima della rimonta firmata nel finale da Higuain (doppietta) e Dybala.

Altre squadre

Qui trovate tutte le informazioni su Juventus-Atalanta. dalle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-ATALANTA

Juventus-Atalanta si giocherà all'Allianz Stadium di alle ore 21.45 di sabato 11 luglio. Il match, valido per la 32ª giornata di , si giocherà ovviamente a porte chiuse.

Juventus-Atalanta sarà visibile in diretta tv attraverso la piattaforma DAZN. Basterà avere una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l'app, oppure collegando alla propria televisione un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure scaricando l'app sul decoder Sky Q.

Juventus-Atalanta verrà trasmessa anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky. Sarà visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Come detto, Juventus-Atalanta sarà visibile su DAZN . La piattaforma offre anche il servizio di diretta online: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Basterà poi selezionare dal palinsesto l'evento.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Juventus-Atalanta anche su Goal seguendo la nostra diretta testuale. Basterà collegarsi al sito per seguire gli aggiornamenti minuto per minuto, già a partire dalle ore precedenti al match fino alle formazioni ufficiali e poi al triplice fischio.

De Ligt e Dybala rientrano dalla squalifica e ritrovano posto in campo. Con il 10 in attacco ci sono Bernardeschi, ancora favorito su Douglas Costa, e CR7 con Rabiot verso la conferma dopo il goal al Milan. Spazio anche per Bentancur e Pjanic. In difesa davanti a Szczesny uscirà Rugani per far spazio all'olandese. Possibile il ritorno dal 1' di Alex Sandro con Danilo a destra e un turno di riposo per Cuadrado.

L'Atalanta si presenta a Torino con la miglior formazione possibile: tridente con Ilicic, Gomez e Zapata, con Pasalic e Muriel pronti a subentrare. Centrocampo con Freuler e De Roon, con Gosens e Hateboer più di Castagne sugli esterni. In difesa con Toloi e Palomino Djimsiti avvantaggiato su Caldara. Tra i pali Gollini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.