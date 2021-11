Si fermano Chiesa e McKennie: i bianconeri 'KO' in 64' in Juventus-Atalanta

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: poco prima dell'intervallo della sfida contro l'Atalanta si è fermato Federico Chiesa.

Il giocatore bianconero, tra i più positivi nella prima frazione contro i nerazzurri, nonostante il parziale di 0-1, sembrerebbe aver sentito tirare un muscolo, accasciandosi poco dopo il fischio dell'arbitro che ha sancito la fine del primo tempo.

La formazione di Allegri ha sofferto e non poco le sortite offensive e in pressing della squadra di Gasperini, ripartendo, quando possibile, proprio con lo stesso Chiesa, importante per allungare la squadra e provare a far male all'Atalanta.

Il tecnico bianconero è stato quindi costretto al cambio: al suo posto, in avvio di ripresa, è stato mandato in campo Federico Bernardeschi, che rientra dall'infortunio.

Ma non è finita: al 62', dopo uno scatto importante dalla propria metà campo, si è fatto male anche Weston McKennie.

Il centrocampista è stato subito soccorso dai sanitari, con il gioco fermo per via di uno scontro tra Freuler e Musso: anche in questo caso è stato necessario il cambio, con l'ingresso di Moise Kean.

Non una bella notizia, quindi, per la Juve: in attesa di chiarimenti post-partita da parte di club e allenatore, e di possibili esami. Se necessari.