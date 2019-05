Juventus, Allegri ha le idee chiare: "Quando si vince è ora di cambiare"

Massimiliano Allegri è tornato a parlare del futuro dopo la sconfitta della contro la all'Olimpico, facendo capire di avere le idee chiarissime se sarà ancora lui a restare sulla panchina bianconera.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Si dice sempre Allegri va via ogni anno, io da ottobre-novembre ho idee, ma anche negli anni scorsi, sennò non va bene. Bisogna guardare a qualcosa di nuovo, approccio e qualcosa di diverso per rinnovare stimoli. Abbiamo vinto tanto in , e quando vinci è anche il momento di cambiare".