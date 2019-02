Juventus, Allegri perdona Dybala: "Ha chiesto scusa, caso chiuso"

Allegri prima di Sassuolo-Juventus: "Dybala ha chiesto scusa. Douglas Costa? Bisogna gestirsi. La prossima settimana rientra la BBC".

Vigilia di campionato per la Juventus che, dopo il pareggio subito in rimonta contro il Parma, vuole riprendere la sua marcia in vetta alla classifica sul campo del Sassuolo.

Massimiliano Allegri apre la tradizionale conferenza stampa annunciando la chiusura del caso Dybala dopo l'episodio di Juventus-Parma.

"Ha chiesto scusa, com'è giusto che facesse da ragazzo intelligente qual è. La società gli ha dato una responsabilità importante, dandogli la maglia numero 10. Paulo ha capito. Dunque, caso chiuso. Dybala non ha assolutamente cambiato posizione. E' solo questione di caratteristiche di chi gli gioca accanto. Non gli dico di abbassarsi a fare il terzino, assolutamente".

Il numero 10 però anche contro il Sassuolo potrebbe partire dalla panchina.

"Devo scegliere tra lui e Bernardeschi, uno dei due domani gioca. Dybala capitano? Non lo so, non ho ancora deciso".

#Allegri: "#Barzagli in settimana rientrerà con la squadra. Vi do il titolo: settimana prossima rientra la BBC". @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) 9 febbraio 2019

Il tecnico poi tira le orecchie anche a Douglas Costa, protagonista di un incidente automobilistico e volato a Parigi per partecipare alla festa di Neymar.

"Bisogna gestirsi dentro e e fuori dal campo. C'è il tempo per svagarsi, però devono essere bravi a gestirsi. Siamo in un momento importante della stagione, quindi bisogna essere tutti al massimo della condizione psicofisica".

Allegri però difende la squadra dopo le critiche per il pareggio contro il Parma.

"Abbiamo 60 punti e siamo la miglior difesa del campionato. Abbiamo avuto delle disattenzioni con il Parma, ma la difesa aveva fatto bene ed è stata crocifissa. Caceres è un grande giocatore e contro il Parma ha fatto un'ottima partita. Dobbiamo migliorare la fase difensiva. La condizione fisica della squadra è buona e in crescita".

Riguardo alla formazione il tecnico spiega di avere ancora parecchi dubbi.

"Domani potrebbe giocare Khedira, ma dipende se decido di far giocare Bernardeschi. Sami è fresco, anche perché ha trascorso la prima parte della stagione al mare. Non l'ho mai avuto. Se gioca Dybala invece ci sarà uno tra Emre Can e Bentancur. In difesa dovrebbe giocare De Sciglio con Rugani, Caceres e Alex Sandro. Cancelo può essere un buon cambio, anche davanti. In porta rientra Szczesny".

Infine Allegri annuncia l'imminente recupero di Barzagli, Bonucci e Chiellini.