Juventus A-Juventus B 2-0: in goal Locatelli e Bonucci, poi 'classica' invasione a Villar Perosa

Il consueto test in famiglia termina con due reti di vantaggio dei ragazzi di Allegri sull'Under 23: nel finale classico abbraccio coi tifosi.

E' durata solo 50 minuti, poco più, la consueta e classica amichevole in famiglia in casa Juventus: quel che conta, comunque, è che sia stato un vero e proprio ritorno alla normalità, per tanti aspetti.

In primis perché giocare a Villar Perosa sa di consuetudine e tradizione, dopo diversi anni d'assenza a causa della pandemia e delle restrizioni per la stessa: poi perché il test match tra Juventus A e Juventus B è quanto più avvicina tutti all'inizio della stagione.

Alla fine, comunque, ha vinto la formazione di Massimiliano Allegri, che non poteva contare su Cuadrado e che ha gestito le energie al massimo delle possibilità: un esempio è offerto da Szczesny, schierato per mezz'ora prima di lasciare il posto a Perin. Buoni segnali del portiere polacco, comunque, in termini di ripresa.

Davanti il tridente composto da Di Maria, Vlahovic e Kean ha provato a creare tanto, ma a segnare sono stati un centrocampista e un difensore.

La partita si è sbloccata dopo appena 2 minuti grazie al destro piazzato e preciso di Manuel Locatelli, che ha battuto Garofani per l'1-0.

Il raddoppio è arrivato al 15' con l'incornata di Leonardo Bonucci, che una volta sostituito si è reso autore di un bel gesto, donando la propria maglia all'ex capitano Giuseppe Furino, presente a Villar Perosa.

All'inizio del secondo tempo, poi, scatta l'invasione di campo: un episodio classico già visto in passato, arrivato prima del previsto, che ha posto fine alla partita.

Appuntamento per la formazione di Massimiliano Allegri a domenica 7 agosto per la sfida amichevole contro l'Atletico Madrid: a poco più di una settimana da lunedì 15 agosto. Il giorno dell'inizio della stagione all'Allianz Stadium: la gara col Sassuolo che rilancerà le ambizioni bianconere.