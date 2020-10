La Juve non dimentica gli Scudetti revocati: "Ogni tentativo per la riassegnazione"

Per la Juventus quello dei due Scudetti revocati è un discorso non ancora chiuso: “Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione sarà effettuato”.

Quella del numero di Scudetti vinti della , è una questione che va avanti ormai da quindici anni e che continua a generare polemiche.

A scatenare il dibattito sono stati i noti fatti di Calciopoli e la decisione di revocare al club bianconero i titoli delle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 che erano di fatto stati guadagnati sul campo.

Ufficialmente quindi gli Scudetti vinti dalla Juventus sono 36, ma in molti continuano a contarne 38. Come riportato da ‘Calcio&Finanza’, la questione non è di secondaria questione per alcuni ed anche lo stesso club non ha nessuna intenzione di mollare.

Altre squadre

La cosa emerge dalle risposte della società bianconera alle domande degli azionisti. Ad una in particolare “Vorrei a sapere a che punto siamo su Calciopoli, ferita non rimarginata”, la Juventus ha replicato in maniera molto decisa.