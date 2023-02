Juve a Sanremo: quando l'intera squadra si esibì al Festival

Vent'anni fa i bianconeri vennero invitati all'Ariston per un'iniziativa benefica a favore dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Sanremo e il calcio, un'unione continua nel nuovo millennio. Dalla presenza di Ibrahimovic come spalla di Amadeus alle rime di Fedez in ricordo di Gianluca Vialli. Da Cassano sul palco dell'Ariston, fino alla maglia di Ciaramitaro. Presenze singole, nella maggior parte dei casi. L'eccezione è quella rappresentata dalla Juventus al Festival del 2003.

Nell'inverno di vent'anni fa, la rosa bianconera venne infatti invitata al completo sul palco dell'Ariston, in un'edizione vinta da Alexia e presentata da Pippo Baudo, Serena Autieri e Claudia Gerini. Il motivo? L'uscita dell'album Il mio canto libero, in cui era presente la cover del famoso pezzo di Lucio Battisti, cantato in studio dalla squadra di Marcello Lippi.

Nell'album, capace di vendere 50.000 copie e diventare disco d'oro, anche la presenza di diversi interpreti della musica leggera italiana. Il tutto, per beneficenza: l'iniziativa, infatti, portò alla racconta di una massiccia dose di fondi per aiutare l'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Non solo, visto che la Juventus, due mesi prima dell'esibizione di Sanremo, portò sul palco del Teatro Comunale di Gubbio lo spettacolo Una squadra per amico, anche in questo caso per il Gaslini e in particolare per la costruzione di un padiglione che potesse ospitare le famiglie dei bambini ricoverati.

Per la terza serata del Festival 2003, la Juventus cantò proprio Il mio canto libero. Risate, emozione e trasporto: Ciro Ferrara e Gigi Buffon i più coinvolti, mentre gli stranieri, come Pavel Nedved ed Edgar Davids fecero presenza, complice anche un pezzo arci-noto per gli italiani, molto meno per altri.

Tra i giocatori della Juventus, che a fine maggio vincerà lo Scudetto ma verrà sconfitta in finale di Champions League contro il Milan, fu la seconda presenza per Alex Del Piero, già presente a Sanremo nel 1999, quando venne invitato per presentare la canzone di Daniele Groff.

Insieme al capitano bianconero parteciparono all'ultima edizione del vecchio millennio anche Roberto Mancini e Pierluigi Collina. Unione calcio-Sanremo, sempre.