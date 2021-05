La Juve ritrova il miglior Dybala: 100 goal e grande prestazione al Mapei Stadium

La 'Joya' mette la firma sulla vittoria contro il Sassuolo siglando il suo 100° centro in maglia bianconera. Lo sprint Champions passa dai suoi colpi.

La Juventus ritrova Paulo Dybala . Nella notte del Mapei Stadium, i bianconeri hanno trovato energie e soprattutto punti per tenere viva la speranza di approdare alla fase a gironi della prossima Champions League .

Il 3-1 a domicilio del Sassuolo porta il timbro indelebile della 'Joya' argentina, finalmente attore protagonista di una grande prestazione intrisa di quella qualità da sempre nelle corde del ragazzo di Laguna Larga ma inscenata troppo spesso ad andamento intermittente.

Sul parziale di 2-1, l'ex Palermo ha spazzato via i propositi di rimonta neroverde ricevendo - in contropiede - il perfetto scarico da parte di Kulusevski prima di bucare Consigli con un morbido colpo sotto. Palla in buca d'angolo e Juve sul 3-1.

Una rete vitale per mettere il lucchetto sui tre punti in salsa bianconera. Una rete che proietta l'attaccante albiceleste nell'olimpo della formazione zebrata grazie al 100° goal in gare ufficiali dall'estate del 2015, anno del suo approdo all'ombra della Mole.

Al di là dei numeri, il referto del prato del Mapei narra di un Dybala tonico, pimpante apparso decisamente a suo agio rispetto alle ultime uscite incolori. Serviva una serata di questo tipo. Serviva alla Juventus, ma serviva soprattutto a lui che, fino a questo momento, aveva vissuto la stagione più travagliata della sua permanenza torinese. 24 presenze complessive e 5 miseri centri. Troppo poco per uno abituato a viaggiare sempre e comunque abbondantemente sopra la doppia cifra.

Gli infortuni e uno stato di forma mai pienamente ottimale hanno inciso in maniera deleteria, impedendo ad A ndrea Pirlo di sfruttare il potenziale del suo numero 10, costretto troppe volte a farla da spettatore. Il passato, però, è ormai alle spalle. Il futuro è rappresentato dalle ultime due sfide di campionato contro Inter e Bologna, intervallate dalla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Tre appuntamenti chiave per provare a dare una svolta repentina e altrettanto positiva alla tribolata stagione della Juve. Farlo con un Dybala in più nel motore può essere la chiave per riscrivere il finale del copione.