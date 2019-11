Juric spiega: "Juventus più tecnica, ma Inter più tosta"

Ivan Juric ha affrontato entrambe le squadre e spiega: "La Juventus ogni tanto qualcosa concede, l'Inter no. Sono due squadre molto diverse".

Il esce sconfitto da San Siro, contro l', nonostante il vantaggio trovato nel primo tempo con Verre. 2-1 il punteggio finale, stesso identico risultato patito nella gara contro la del 21 settembre.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Ivan Juric è stato interrogato sulla differenza proprio tra Juventus e Inter, avendole affrontate entrambe in questa .

"Juventus e Inter sono due squadre completamente diverse. La formazione bianconera è più forte tecnicamente ma la squadra di Conte è più tosta. La Juventus ogni tanto concede qualcosa, l'Inter niente".

Una interessante visione dell'attuale lotta per lo Scudetto, da chi ha visto da vicino entrambe le squadre, subendo per altro lo stesso tipo di sconfitta. Inter e Juventus, intanto, continuano a darsi battaglia in campo.