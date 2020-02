Junior Cally si dà al calcio: giocherà col Fiumicino in Promozione

Il rapper Junior Cally torna alle origini: è ufficiale l'approdo al Fiumicino, club di Promozione laziale in cui giocò diversi anni fa.

L'ultimo Festival di Sanremo non è andato benissimo per Antonio Signore, noto al grande pubblico con il nome di Junior Cally: 22esimo posto con il brano 'No grazie' per il rapper che ha deciso di dare una mano alla squadra della sua città.

Il Fiumicino, club militante nel campionato di Promozione laziale, ha ufficializzato l'ingaggio dell'artista che qui in passato ebbe modo di giocare nel ruolo di esterno d'attacco.

L'esordio potrebbe arrivare il prossimo 23 febbraio nello scontro diretto contro il Tolfa, che potrebbe essere decisivo per la vittoria del torneo dove il Fiumicino si trova al primo posto con 47 punti conquistati.

Per Junior Cally la speranza è che l'esperienza calcistica vada meglio di quella sanremese, magari con qualche goal per aiutare i suoi compagni di squadra a raggiungere l'ambita promozione in Eccellenza.