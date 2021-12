Julian Rijkhoff: il prodigio olandese del Dortmund accostato a Lewandowski

Quando l'Ajax ha battuto il Borussia Dortmund sia in casa che in trasferta durante la fase a gironi della Champions League 2021-22, non si è parlato solamente del match tra due tra i più grandi club del continente. È stata una battaglia tra due squadre la cui reputazione negli ultimi tempi è stata costruita sulla loro capacità di far crescere giovani giocatori. L'Ajax è uscito vincitore in entrambe le occasioni, ma d'altra parte ha perso una stellina passata proprio al Borussia Dortmund a inizio 2021.

A gennaio, infatti, Julian Rijkhoff ha festeggiato il suo 16° compleanno lasciando l'Ajax - un club in cui era stato negli ultimi nove anni - per unirsi al Dortmund in uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi tempi, considerando tale fascia d'età. Considerato come uno dei migliori prospetti all'interno della famosa accademia dell'Ajax all'epoca, Rijkhoff ha rifiutato la possibilità di firmare un contratto da professionista alla Johan Cruyff ArenA dopo aver capito quando avrebbe dovuto aspettare per guadagnare una possibilità nella prima squadra, in particolare dopo l'arrivo di Sebastien Haller dal West Ham all'inizio di quel mese. Un anno prima Rijkhoff aveva segnato al suo debutto con l'Ajax U17 con un gol per festeggiare il 15esimo compleanno, prima di segnare 10 goal in sei partite.

Sentiva, tuttavia, che l'erba sarebbe stata più verde in Germania e il Dortmund era disposto a pagare 130.000 euro per portarlo al Signal Iduna Park. La leggenda olandese Marco van Basten ha criticato l'accordo, accusando Rijkhoff di avere "una pessima gestione", anche se l'agente del giovane ha voluto sottolineare il motivo per cui il suo cliente era così desideroso di andare avanti. "Siamo rimasti molto colpiti dai colloqui. Il Dortmund sapeva tutto di lui, il loro dipartimento di osservazione ha fatto un ottimo lavoro" ha detto Dick van Burik dopo la conferma del trasferimento.

"Come BVB lo conoscevano già bene, eravamo convinti della sua crescita e delle sue qualità. Tutto questo ha fatto una grande impressione su Julian e sui suoi genitori". Per Rijkhoff, le critiche non erano una novità nonostante il suo talento supremo, e non si è guardato indietro da quando è arrivato all'Accademia di Dortmund.

"C'è stata molta eccitazione. Che sia andata così, soprattutto sui social media, mi ha sorpreso", Rijkhoff, che è diventato famoso quando ha segnato sei goal gol in tre partite per l'Olanda U15 durante un torneo in Spagna all'inizio del 2020 , ha detto a ELF Voetbal "Fin da piccolo sono stato abituato a ricevere commenti sul mio aspetto, soprattutto quando avevo ancora i capelli lunghi. Le persone che mi conoscono sono vicine e sanno perché ho scelto il Borussia Dortmund".

l coronavirus e uno strappo al legamento della caviglia sofferto a marzo hanno fatto sì che Rijkhoff non facesse il suo debutto con la maglia del club tedesco fino all'inizio della stagione 2021-22, ma è diventato parte integrante della squadra di successo dell'U19 nei primi mesi della stagione.

Ci si aspettava che Rijkhoff partisse con l'U17, ma la sua abilità è tale che è stato immediatamente gettato nella squadra di Mike Tullberg, dove ha stretto una temibile partnership d'attacco con l'attaccante svizzero Bradley Fink. La squadra di Tullberg è stata l'unica squadra tedesca a qualificarsi dalla fase a gironi della UEFA Youth League - con una vittoria per 5-1 sull'Ajax - e inoltre è anche in testa alla classifica della Bundesliga West U19, in gioco nella DFB-Pokal U19 e ha già vinto la Coppa di Lega regionale dopo che una doppietta di Rijkhoff in finale ha portato ad un successo per 2-0 sui rivali storici dello Schalke.

In totale, Rijkhoff ha segnato 17 goal e fornito cinque assist dalle sue prime 20 presenze con la maglia del Dortmund, ma non è solo il suo record sotto porta ad aver attirato l'attenzione di Tullberg. "Ciò che è piuttosto impressionante in lui sono le sue caratteristiche fisiche e il modo in cui è entrato in questo senso da quando è arrivato qui", dice Tullberg a GOAL e SPOX in un'intervista esclusiva. "Nella nostra ultima partita ha corso quasi 12 chilometri. Raramente si vede con un attaccante, anche tra i professionisti, fare così Ciò includeva anche circa 300-400 metri di sprint. Questi numeri sono tra i migliori della nostra squadra e non si può certo dire che in realtà sia ancora un giocatore U17".

E' facile capire perché Rijkhoff fosse un obiettivo per un certo numero di club europei prima che il Dortmund facesse la sua mossa, con il suo eccellente controllo di palla e la finitura istintiva che lo distingueva tra i suoi coetanei. Robert Lewandowski - a cui a volte è stato paragonato - ed Erling Haaland sono tra quelli da cui cerca di imparare.

Nonostante le sue doti fisiche, Rijkhoff a volte ha lottato con l'intensità del calcio giovanile tedesco rispetto a quello a cui era abituato all'Ajax, dove c'è più enfasi sul lato tecnico del gioco. "Tutto sommato, ha avuto alcuni alti e bassi normali" afferma Tullberg. "In primo luogo, ha dovuto fare i conti con il fatto che doveva mettersi alla prova qui. "Si è seduto in panchina un paio di volte o è stato sostituito all'intervallo, cosa che non aveva mai sperimentato nella sua precedente vita calcistica. Per rimanere nella squadra, ha dovuto adattarsi all'intensità che abbiamo negli allenamenti e nelle partite, ma ha accettato bene la sfida".

Rijkhoff ha raccolto i frutti del suo duro lavoro durante le ultime settimane prima della pausa invernale del calcio tedesco, quando la sua doppietta nella finale di coppa vinta sullo Schalke ha portato ad una serie di quattro partite durante le quali ha segnato nove volte, inclusa una roboante cinquina contro il Dusseldorf.

"Gli ho detto: 'Hai delle possibilità, quindi ora devi solo coglierle'" ricorda Tullberg. "Mi ha guardato con molta calma e ha detto: 'Non preoccuparti, allenatore, i goal sono la mia specialità!' L'ho trovato molto impressionante. Poi ha segnato nove gol in pochissimo tempo. La sua arma più grande è sicuramente segnare". Quindi cosa verrà dopo per Rijkhoff, uno dei migliori attaccanti nati nel 2005 in tutto il mondo in questo momento?

C'è una sorta di coda che si è già formata dietro Haaland nell'ordine degli attaccanti del Dortmund, con Youssoufa Moukoko che sta ancora aspettando la sua possibilità di giocare regolarmente per Marco Rose, mentre Fink - che è due anni più anziano di Rijkhoff - ha 33 goal nelle 20 presenze con l'U19 in questa stagione, e come tale sarà desideroso di guadagnare una promozione prima piuttosto che dopo.

Affinché Rijkhoff possa sfidarli nel prossimo anno o giù di lì, deve continuare a sviluppare gli aspetti del suo gioco che non sempre gli vengono in modo naturale, come l'abilità generale quando è in possesso di palla. "È già in grado di pensare velocemente, ma deve essere ancora più avanti mentalmente rispetto ai suoi avversari in modo da poterli battere per 10-15 metri in avanti" spiega Tullberg. "Deve anche essere più robusto nel complesso. Ad esempio, quando si tratta di controllare la palla con le spalle alla porta, se il suo avversario gioca un po' più fisicamente, si può dire che non sempre è in grado di contrastarlo. Ci arriverà. È ancora giovane, ma molto desideroso di imparare".

Ed è per questo motivo che mentre l'Ajax potrebbe aver vinto le battaglie in questa stagione, il Dortmund potrebbe aver vinto la guerra se Rijkhoff esprimerà il suo potenziale per guidarli verso la gloria.

