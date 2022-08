Si sblocca la 'Joya': mancino contro il Monza, primo goal di Dybala con la Roma

"Battesimo del goal" per l'argentino, che contro i brianzoli porta in vantaggio i giallorossi facendo esplodere l'Olimpico.

Il boato dell'Olimpico dice tutto, proprio mentre "chi di dovere" porta la mano al volto a mo' di maschera: sì, "quella maschera" già vista in tanti alti campi e stadi italiani, ma con una maglia diversa.

Paulo Dybala si sblocca e festeggia il primo goal con la Roma: lo fa alla quarta giornata, contro il Monza, in casa: lo fa esultando con i propri tifosi, com'è giusto che sia.

L'azione, comunque, mette in luce tutta la qualità tecnica, già nota, dell'argentino: Abraham prolunga di testa un pallone in profondità proprio per la "Joya" che controlla e va via sia a Caldirola che a Sensi, presentandosi a tu per tu con Di Gregorio e battendolo con il mancino in corsa.

Tutto a una velocità che ricorda il Dybala dei tempi passati: quello non caratterizzato dagli infortuni e decisivo alla Juventus: segnali dal passato, verso il futuro.

Il primo, insomma, non si scorda mai: una "Joya", appunto, costruita nel corso delle giornate, dopo aver collezionato assist come quello all'Allianz Stadium contro i bianconeri.

Alla mezz'ora arriva anche la doppietta, dopo la respinta di Di Gregorio sulla conclusione di Abraham: quota 100 in Serie A per l'argentino.

Segnare all'Olimpico, però, è un'altra storia: ha un altro sapore. Quello di una storia che inizia e che può raccontare pagine emozionanti, con il pallone tra i piedi e la "Dybala Mask". Classica.