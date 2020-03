Jovic e Ninkovic violano l'isolamento, la Serbia: "Ne risponderanno"

L'attaccante del Real Madrid sarebbe andato in Serbia per festeggiare il compleanno della fidanzata. Nei guai anche Ninkovic dell'Ascoli.

Guai in vista per Luka Jovic e Nikola Ninkovic, rientrati in dopo l'emergenza coronavirus senza rispettare il periodo di isolamento previsto in questi casi.

In particolare l'attaccante del , secondo quanto riportato dai quotidiani locali, avrebbe violato la quarantena imposta dalla società per volare in Serbia a festeggiare il compleanno della fidanzata, Sofija Milosevic. Una leggerezza imperdonabile.

Non sono invece chiari i motivi che hanno spinto Ninkovic, giocatore dell' , a non rispettare le stringenti direttive in vigore per contenere il contagio.

La cosa certa è che adesso entrambi se la vedranno con la giustizia del loro Paese, come annunciato dal Ministro dell'Interno serbo Stefanovic pur senza fare nomi.