Jorginho, Callejon e 4-3-3: il Sarrismo nasce in un Empoli-Napoli

Il Sarrismo nasce nel secondo tempo di Empoli-Napoli del 2015: dentro Jorginho e Callejon, 4-3-3 e un esonero evitato. Da lì sarà spettacolo.

- , 13 settembre 2015 . Il Sarrismo nasce lì. Nasce ad Empoli, proprio da dove Maurizio Sarri ha spiccato il volo. Non poteva essere altrimenti. Due sostituzioni nella ripresa, nuovo modulo e panchina salva grazie a un 2-2 acciuffato per i capelli. Sì, perchè dopo 3 giornate rischiava di essere cacciato da De Laurentiis.

Il calcio è strano, ti porta dalle ceneri all'altare - o viceversa - in un attimo: un precampionato sano a lavorare col trequartista (Insigne) e in meno di 45 minuti il progetto prende un'altra piega. Sarri fa un passo indietro, si ricicla, senza saperlo 'fonda' il Sarrismo. Sposando il 4-3-3 .

Inizia tutto al 'Castellani', in una domenica pomeriggio di fine estate piovosa prima e serena poi. Come le sorti del tecnico, la cui avventura in azzurro stava già per concludersi. Ed invece, con due cambi, cambia anche il vento. Jorginho e Callejon , da riserve, spaccano il match e diventano pionieri del Napoli più bello della storia.

Ad Empoli i partenopei colgono un punto striminzito e tornano a casa avvolti dalle critiche, ma rinfrancati dalla reazione. Ciò che succede nella settimana entrante, però, nessuno se lo immagina.

Da quel secondo tempo in poi il 4-3-1-2 (cavallo di battaglia del mister) va in soffitta : decisione migliore non può esserci, visto che nel giro di 4 giorni Sarri rifila 5 goal al Bruges e altrettanti alla . Senza subirne. In che modo? Cambiando interpreti e schema.

Valdifiori da 'figlioccio' diventa alternativa, Jorginho si prende le chiavi del Napoli, mentre davanti Insigne non fa più il '10' e si sposta a sinistra nel tridente con Callejon sul fronte opposto. Fuori Gabbiadini. Napoli-Bruges 5-0, Napoli-Lazio 5-0 : tutto tra il 17 e il 20 settembre. Il ruolino fino ad allora? Ko col e pari contro Samp ed Empoli.

Il Napoli trova l'abito giusto, lo indossa e dà spettacolo, sia in che pochi giorni più tardi in campionato. Preparandosi il terreno per diventare l'anti- e un modello calcistico.

'Dietrofront' del tecnico e ritocchi azzeccati, queste le fondamenta Sarriste poste in Toscana: Jorginho scalza Valdifiori - il faro portato da Empoli - rivelandosi il regista perfetto per tanti passaggi, fraseggi nello stretto e tocchi di prima; Callejon, 'bocciato' a Dimaro poichè incompatibile col modulo a due punte, ribalta le gerarchie e dà vita all'infallibile asse con Insigne. Tagli, goal e assist.

Parliamo delle basi, perchè nel ciclo partenopeo il Sarrismo si evolve - per informazioni chiedete al '9' Mertens - prendendosi copertine, pagine Facebook (Sarrismo - Gioia e Rivoluzione, creata da tifosi del Napoli e chiusa dopo il sì alla Juve) e... dizionari. La Treccani, inserisce il termine Sarrismo nel proprio volume.

" La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva ; anche, il modo diretto e poco diplomatico di parlare e di comportarsi che sarebbe tipico di Sarri".

Al netto degli zero trofei uno Scudetto sfiorato, tanto spettacolo e luci dei riflettori: l'era Sarrista (Sarrista è "chi sostiene la concezione del gioco del calcio propria dell’allenatore Maurizio Sarri" , cit. sempre la Treccani) è destinata a non sbiadirsi. E ha preso il via ad Empoli. Tutto torna.