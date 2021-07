Jorginho certezza dal dischetto: 35 rigori segnati su 41 in carriera

Il centrocampista del Chelsea è diventato un leader dell'Italia di Roberto Mancini: ieri ha trasformato il rigore decisivo con la solita freddezza.

Chiellini e Locatelli che si abbracciano a centrocampo, lo sguardo teso e i soliti passi di Unai Simon e lui, che piazza con cura il pallone sul dischetto prima della solita rincorsa, il passetto e la trasformazione. Il quinto e decisivo calcio di rigore non poteva che essere affidato a Jorginho . Il centrocampista del Chelsea è un vero e proprio cecchino dagli undici metri e lo ha dimostato anche ieri sera nella semifinale di Euro 2020 tra l' Italia e la Spagna .

35 rigori realizzati su 41 e solamente 6 sbagliati in carriera, con una media realizzativa dell'85,4%. I numeri di Jorginho parlano chiaro. Non a caso il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha scelto di affidare a lui l'ultimo penalty della serie, quello più 'pesante'. L'allenatore jesino si è fidato ciecamente e il calciatore ha ripagato la fiducia con una trasformazione perfetta, che ha dato ufficialmente il via alla festa azzurra.

Faro del centrocampo e punto di riferimento nella costruzione del gioco degli 'Azzurri' grazie alla grande capacità di impostare l'azione nel ruolo di vertice basso del centrocampo a tre di Mancini, ma anche intelligente e tempestivo in fase di interdizione. Oltre a recitare il ruolo di punto di riferimento dal punto di vista tecnico-tattico, ora Jorginho sta diventando sempre più una figura di riferimento all'interno dello spogliatoio.





Esploso sotto la guida di Maurizio Sarri ai tempi di Napoli , Jorginho si sta guadagnando la definitiva consacrazione. Il centrocampista italo-brasiliano ha disputato una stagione incredibile con la maglia del Chelsea , conquistando la Champions League da protagonista contro il Manchester City. Ora sogna il ' Double ' e il successo della Nazionale a Euro 2020 .

Il rendimento agli Europei dell'ex Verona è stato fino ad ora straordinario: Mancini non ha praticamente mai rinunciato a lui, se non nell'ultimo quarto d'ora della sfida contro il Galles, l'ultima del girone, e Jorginho ha risposto alla grande, con la solita precisione incredibile. L'italo-brasiliano ha uno 'score' del 93% di passaggi riusciti (399 su 426), mentre contro la Spagna ha intercettato ben 8 palloni nella sfida, record per un giocatore in un singolo match nelle ultime due edizioni degli Europei. Un metronomo instancabile, capace di dettare i tempi di gioco dell'Italia di Mancini e trasformarsi in un mastino quando c'è da recuperare la palla e stradicarla dai piedi degli avversari.

Dopo la Champions League , Jorginho vuole sedersi nuovamente sul tetto d'Europa e farlo nuovamente da protagonista. Passo dopo passo, il centrocampista del Chelsea è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale nell' Italia di Mancini e ora, proprio sul più bello, non vuole proprio abbandonare lo status di insostituibile.