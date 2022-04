Da Joaquin a Joaquin: il Betis vince la Coppa del Re dopo 17 anni

In attesa che la corsa Champions della Liga emetta il proprio verdetto, il Betis è quantomeno sicuro di chiudere la stagione 2021/2022 con un trofeo all'attivo: la Coppa del Re, conquistata grazie al successo arrivato in finale ai calci di rigore contro il Valencia.

Tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1: vantaggio biancoverde con un colpo di testa di Borja Iglesias, pari avversario giunto alla mezz'ora e firmato Hugo Duro, abile a superare Bravo con un tocco sotto.

Joaquin, eterna bandiera del Betis, è entrato in campo a pochi minuti dal 90' per sostituire Juanmi, giusto in tempo per punire la sua ex squadra nella lotteria conclusiva: oltre all'ex Fiorentina hanno trasformato i rispettivi tentativi Willian José, Guardado, Tello e Miranda per il Betis; Soler, Racic, Guedes e Gaya per il Valencia.

L'errore decisivo lo ha commesso Musah che ha sparato alto sulla traversa della porta difesa da Bravo.

Per Joaquin si tratta della terza Coppa del Re vinta in carriera: la prima sempre col Betis nel 2005, la seconda col Valencia nel 2008. La chiusura perfetta del cerchio.