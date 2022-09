James Rodriguez raggiunge Marcelo: giocherà nell'Olympiacos

Dopo aver apertamente dichiarato di voler tornare in Europa, il colombiano ha trovato il club per ripartire: va in Grecia.

Quando scenderanno in campo insieme sembrerà, a molti, di essere tornati indietro nel tempo: forse anche di assistere a una partita del Real Madrid, o di parte di esso.

Probabilmente sarà stato convinto proprio dalle immagini dell'accoglienza riservata a Marcelo, al suo arrivo: fatto sta che James Rodriguez ha trovato squadra in Europa.

Giocherà in Grecia, all'Olympiacos, raggiungendo il suo ex compagno di squadra ai tempi dei Blancos, arrivato da svincolato nell'ultima sessione di mercato.

La stessa che sul finire ha visto il nome di James essere accostato a questa o l'altra squadra europea, dopo le sue parole rilasciate a "Chiriguito TV".

"Se mi chiama il Valencia vado anche a piedi".

Il Valencia di Gennaro Gattuso, però, non ha chiamato e il colombiano è rimasto all'Al-Rayyan, squadra qatariota che lo ha acquistato nel 2021 ricoprendolo d'oro.

Stufo dell'esperienza in Qatar, James si è fatto avanti e ha ricevuto la proposta dei greci, che hanno raggiunto l'accordo con l'Al-Rayyan per il prestito con opzione per il riscatto.

Il colombiano, stando a quanto riportato da "Sky Sport", ha già effettuato e superato le visite mediche con l'Olympiacos e procederà con la firma del contratto.

Il resto sarà il futuro a dirlo, al suo ritorno in Europa: ritrova Marcelo e ricorderà i tempi del Real Madrid. Forse anche i rimpianti per non essere ancora esploso definitivamente.