Jamal Musiala: l'ex stellina del Chelsea spacca-record al Bayern

Paragonato a Dele Alli, Musiala sta crescendo tantissimo ed è già riuscito ad esordire con la prima squadra: il futuro è suo.

L'assalto del a Callum Hudson-Odoi ha caratterizzato gran parte dei rumors attorno al per metà 2019, coi Blues che hanno serrato le fila per tenersi stretti uno dei migliori talenti sfornati dall'Academy negli ultimi anni.

I bavaresi hanno fatto di tutto per portare l'inglese all'Allianz Arena con 4 proposte diverse - l'ultima da 38 milioni di euro - offrendo anche al ragazzo la numero 10 che Robben stava lasciando libera.

La telenovela si è conclusa a settembre, quando Hudson-Odoi ha rinnovato per 5 anni col Chelsea dopo essere stato convinto da Lampard. Ma mentre il Chelsea rischiava di perdere Hudson-Odoi, un altro gioiello dei Blues è approdato in Baviera.

Durante le negoziazioni per il nazionale britannico, il ds del Bayern Hasan Salihamidzic ne ha approfittato per parlare anche del centrocampista Jamal Musiala.

"Sono davvero felice dei miei anni in , c'erano alcune squadre interessate in Europa, ma se un club così grande in è interessato a te non puoi rifiutare. E amo la Baviera da quando ero piccolo".

Nato a da madre tedesca e padre nigeriano-inglese, Musiala si è formato calcisticamente nel TSV Lehnerz - club di Fulda, sua città natale - prima di trasferirsi Oltremanica a 8 anni.

Allevato dall'Academy del , Musiala è stato acquistato dal Chelsea dove nelle varie categorie giovanili ha stupito tutti: debutto nell'Under 15 a soli 13 anni ed esordio nell'U18 appena due mesi dopo il suo quindicesimo compleanno.

Dopo altre due presenze nel 2018/2019 Musiala ha deciso di emulare un'altra stella come Jadon Sancho, lasciando la Premier per volare in . Il ragazzo è stato prima aggregato al Bayern U17, dove ha sempre segnato nelle prime 3 presenze aggiungendo altri 3 goal nelle altre 9 gare giocate prima di essere inserito nell'U19 a dicembre.

Nonostante non sia mai andato in rete nelle 8 gare disputate dopo la 'promozione', fino allo stop forzato del calcio causa Coronavirus Musiala ha confermato tutto il suo talento.

Tanto che alla ripresa del calcio nel mese giugno si è ritrovato in panchina per il II nel match di terza divisione contro il Preussen Munster: Musiala è stato in grado di giocare 10 minuti verso la fine della partita.



Sei giorni dopo, e alla sua terza gara a tale livello, il diciassettenne è subentrato per segnare entrambi i goal nella vittoria per 2-0 sul Zwickau.



"Il ragazzo è di ghaccio", ha detto l'allenatore del Bayern II, Sebastian Hoeness, parlando di un Musiala diventato il secondo giocatore più giovane ad aver mai segnato per la squadra dietro David Alaba. "Se gli parli prima della partita, è concentrato, calmo e riservato".



I sui goal li gli sono valsi una terza promozione della stagione, con il tecnico della prima squadra Hansi Flick che ha portato l'adolescente in panchina per lo scontro tra il Bayern e il Monchengladbach del 13 giugno, prima di consegnargli il debutto in prima squadra contro il . Musiala nel frattempo è diventato così il più giovane giocatore in Bundesliga con la maglia del Bayern.



Musiala ha certamente gli attributi fisici per competere ai massimi livelli, anche se ha bisogno di migliorare per poter competere con i grandi colossi della Bundesliga.



Prevalentemente destro, è stato convertito da attaccante centrale in centrocampista offensivo, con alcuni che lo hanno paragonato alla stella del Dele Alli. O al compagno Coutinho.



È stato anche schierato come centrocampista box-to-box o da numero 8: l'Inghilterra sta lavorando sodo per assicurarsi che li rappresenti a livello internazionale.



Nonostante abbia giocato due gare con l'Under 16 tedesca, Musiala ha giocato la maggior parte della sua giovane carriera in Inghilterra come parte di una generazione di giocatori nati nel 2003. Una generazione che i Tre Leoni credono possa emulare la squadra che ha vinto i Mondiali U17 nel 2017.



In quella squadra c'erano Sancho, Hudson-Odoi, Phil Foden e Morgan Gibbs-White: non serve aggiungere altro.



Musiala gioca assieme al centrocampista del City Jude Bellingham, all'ala del Harvey Elliott, all'ex stellina del Louie Barry e al prodigio celtico Karamoko Dembele.



Ad ogni modo, sembra solo una questione di tempo prima che Musiala continui la sua traiettoria ascendente al Bayern.