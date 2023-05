Jack Grealish diventa DJ Grealo! La stella del City debutta nel mondo della musica

Chi è il più grande DJ che sia mai salito in cattedra? Tiësto? Frankie Knuckles? Carl Cox? DJ Grealo...? Chi? Proprio l'ala del City Jack Grealish.

Lo sponsor del kit di allenamento del Manchester City, la società di scambio di criptovalute OKX, ha collaborato con il pioniere olandese della future house Oliver Heldens per rendere possibile qualcosa che nessuno avrebbe mai pensato di vedere.

L'ala dell'Inghilterra, Jack Grealish, alle prese con una console.

Jack ha sempre desiderato cimentarsi come DJ. Infatti, una volta ha dichiarato alla stampa che se non fosse stato un calciatore sarebbe stato un promotore di club a Ibiza o Tenerife. Imparare a fare il DJ con Oliver Heldens, quindi, è un sogno che si realizza per lui.

Heldens ha preso il giocatore sotto la sua ala qualche mese fa e DJ Grealo si è subito appassionato.

Heldens paragona il lavoro di DJ a quello di un'ala: saper dosare le corse dietro e sapere quando accorciare, senza farsi trovare in fuorigioco. Ritiene che queste qualità aiutino Grealish con i suoi tempi e i suoi ritmi, con l'abbinamento delle battute.con la capacità di sapere quando aggiungere qualcosa e quando invece mantenere le cose semplici.

Il suo punto di vista è convincente.

OKX e Heldens non hanno fatto tutto questo solo per il gusto di farlo. Il metaverso del collettivo OKX ospiterà infatti la performance di debutto di DJ Grealo.

L'evento virtuale sarà gratuito e colmerà il divario tra giocatori e fan. Verrà eseguito un brano inedito in collaborazione tra Heldens e DJ Grealo, una meta-performance senza precedenti.

Insomma, dal campo alla discoteca, il passo è stato molto breve: riuscirà Jack Grealish a stupire anche con la musica?