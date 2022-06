Italiano a DAZN: "A Firenze la gente è malata della Fiorentina, è bellissimo"

La Germania, come luogo di nascita, la Sicilia come terra natìa: poi il Veneto e le altre regioni visitate per lavoro. Vincenzo Italiano è una mescolanza di esperienze e luoghi, tutti impressi nel suo cuore.

A Firenze, però, ha trovato modo e motivo per far bele, esportando la bellezza del suo calcio e trasferendola alla Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Italiano ha commentato la sua prima stagione sulla panchina della Fiorentina, culminata con la qualificazione in Europa.

Il calcio è sempre stata la sua più grande passione: il resto, tradizioni comprese, viene dopo.

Da calciatore era un leader di centrocampo, disegnando geometrie e aiutando la squadra a ragionare: elementi che ha portato anche in panchina.

"Ho fatto il centrocampista per tanti anni e in un certo senso già quel ruolo del campo ti prepara per diventare allenatore. Piano piano questa vocazione è cresciuta dentro di me: igiorni delle partite sono le giornate più difficili da vivere, già dalla mattina mi chiedo se funzionerà la formazione che metto in campo ed è una cosa che sai solo dopo che finisce la partita. Per me è il lavoro migliore del mondo".