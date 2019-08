Italia Under 21, i convocati di Nicolato: ci sono Kean e Zaniolo

L'Under 21 inizia l'era Nicolato: Moise Kean e Nicolò Zaniolo i principali nomi, ci sono anche Tonali e Pinamonti. 7 conferme rispetto all'Europeo.

L' Under 21 riparte dopo la delusione dell'Europeo di categoria di giugno, con l'uscita alla fase a gironi. Si apre l'era di Paolo Nicolato e un nuovo ciclo con tanti nuovi protagonisti.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

Sono soltanto 7 le conferme nella lista dei 26 giocatori che lavoreranno con il tecnico, mentre 12 sono alla prima chiamata. Gran parte sono giocatori che sono cresciuti con il CT nella nazionale Under 20, uscita in semifinale nel Mondiale di giugno.

I principali nomi sono quelli di Moise Kean e Nicolò Zaniolo, già protagonisti con la Nazionale Maggiore, ma lasciati per questa volta in Under 21. Con loro altri nomi importanti della come Bastoni, Locatelli, Tonali e Pinamonti.

Questo l'elenco completo dei convocati da parte di Nicolato. Gli azzurrini affronteranno la Moldavia in amichevole il 6 settembre e Lussemburgo il 10 settembre nella prima gara di qualificazione all'Europeo del 2021.

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari ( );

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: Claud Adjapong ( ), Alessandro Bastoni ( ), Raoul Bellanova ( ), Davide Bettella ( ), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia ( ), Riccardo Marchizza ( ), Luca Ranieri ( ), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli ( );

Centrocampisti: Marco Carraro ( ), Davide Frattesi ( ), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali ( ), Niccolò Zanellato ( ), Nicolò Zaniolo ( );

Attaccanti: Moise Kean ( ), Andrea Pinamonti ( ), Gianluca Scamacca ( ), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).