Italia Under 21, giallo prima del Belgio: Zaniolo e Kean fuori rosa?

Secondo 'Il Romanista' Di Biagio avrebbe messo fuori rosa Nicolò Zaniolo e Moise Kean: i due sarebbero arrivati in ritardo a una riunione.

L'indiscrezione de 'Il Romanista' è di quelle clamorose: Nicolo Zaniolo e Moise Kean sarebbero stati messi fuori rosa dal CT Gigi Di Biagio a poche ore dalla decisiva sfida tra e Under 21 .

I due giocatori, grandi amici e compagni di camera in ritiro, secondo 'Il Romanista' sarebbero arrivato in ritardo a una riunione e Di Biagio avrebbe quindi deciso di estrometterli dalla gara di stasera.

Al momento la FIGC non conferma nè smentisce la notizia. Zaniolo peraltro non sarebbe comunque stato della partita causa squalifica, mentre Kean era dato titolare nel tridente con Chiesa e Cutrone anche a causa dell'assenza di Orsolini.

Per l'attaccante della peraltro non si tratterebbe del primo provvedimento disciplinare in Nazionale dato che, ai tempi dell'Under 19, Kean venne escluso insieme a Scamacca per comportamenti non appropriati tenuti durante il ritiro.

In attesa di comunicazioni ufficiali comunque sia Zaniolo che Kean sono arrivati regolarmente al 'Mapei Stadium' insieme ai compagni col pullman dell'Under 21.