Italia U21, tre nuove positività: rinviato il match con l'Islanda

E’ stata rinviata Islanda-Italia, sfida di qualificazione agli Europei U21. Gli ultimi esami hanno rivelato tre casi di positivi tra gli Azzurri.

L’ U21 non scenderà in campo a Reykjavik per il match di qualificazione agli Europei di categoria contro l’ inizialmente programmato alle ore 17,30.

La sfida è stata infatti rinviata dopo che due giocatori (uno dei quali è Gabbia del Milan) ed un membro dello staff Azzurro sono risultati positivi al Covid-19 (nei giorni scorsi erano già state rese note le positività di Bastoni e Carnesecchi).

A confermarlo è stato un comunicato apparso sul sito della KSI, ovvero la Federazione calcistica islandese.

“Rinviata causa contagio da Covid nel gruppo dell’Italia la sfida dell’U21. La partita tra le Nazionali maschili U21 di Islanda e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei, che si sarebbe dovuta giocare questo venerdì al Víkingsvöllur, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un contagio da Covid riscontrato nel gruppo italiano. Le positività sono state riscontrate a seguito degli ultimi esami. L'articolo prosegue qui sotto La squadra italiana è in via di quarantena e la questione è in mano alle autorità sanitarie islandesi. La UEFA sta ora esaminando la questione e informerà la FIGC e la KSI sul da farsi. Ulteriori informazioni verranno rese note non appena pervenute”.

Tutti i membri dello staff Azzurro sono stati sottoposti a tampone nella giornata di giovedì al momento del loro arrivo all’aeroporto di Reykjavik. Come confermato dalla FIGC in precedenza, un calciatore è sintomatico e costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale, mentre gli altri due positivi, con bassa carica virale, si sono già sottoposti ad ulteriori test per un’ulteriore verifica della positività.