Italia, sorpresa durante la rifinitura: spunta Mihajlovic all'Olimpico

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha assistito alla rifinitura pre-Grecia dell’Italia. Per lui anche una maglia personalizzata.

E’ una vigilia importante quella che si sta vivendo in casa Azzurra. L’, prima nel Gruppo J a punteggio pieno in virtù delle sei vittorie ottenute in altrettante partite, sabato sera affronterà infatti a la Grecia in un match che potrebbe potenzialmente regalare con tre turni di anticipo la qualificazione a .

La compagine guidata da Roberto Mancini, nel corso del pomeriggio si è allenata all’Olimpico e nel corso della rifinitura ha ricevuto la più piacevole delle visite: quella di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del , che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia e che nei giorni scorsi ha potuto lasciare l’ospedale al termine del secondo ciclo di chemioterapia, è arrivato al campo di allenamento con i suoi due figli maschi dove è stato accolto dai dirigenti della Nazionale e dal suo amico di vecchia data Roberto Mancini.

Mihajlovic si è accomodato in panchina per seguire la seduta ed ha ricevuto proprio dal commissario tecnico Azzurro una maglia personalizzata dell’Italia con su impressi il suo nome e quel numero 11 che per tanti anni ha portato sulle spalle nel corso della sua lunga carriera da calciatore.