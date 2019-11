Italia, Mancini: "Per fare le convocazioni dovrò andare in conclave"

-Armenia vale la decima vittoria di fila nelle qualificazioni. L'undicesima, contando anche l'amichevole di un anno fa con gli . Ed è una gara che, nonostante la mancata pressione da classifica, Roberto Mancini è intenzionato a portare a casa, come confermato nella conferenza stampa della vigilia.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

"Ringrazio Sacchi per i complimenti, non mi aspettavo queste dieci vittorie ma la qualificazione sicuramente. L'obiettivo era riportare i tifosi ad appassionarsi nuovamente alla Nazionale attraverso un calcio vincente. I risultati sono soltanto la conseguenza di questo. Vogliamo vincere la partita rischiando e non speculando, i ragazzi lo hanno capito fin da subito. Contro il , che non è una squadretta, abbiamo dominato e potevamo vincere tranquillamente. Vero che mancava Ronaldo ma era l'unico. Possiamo anche perdere, ma la nostra mentalità è questa".