Italia nel segno dei 'millennial': Kean e Raspadori super

Moise Kean e Giacomo Raspadori, schierati titolari da Mancini, trascinano l'Italia contro la Lituania: goal e un feeling che sa di futuro.

Mancini ribalta l'Italia e gli azzurri tornano a sorridere. Lituania travolta 5-0 con la linea verde, quella che ha visto spiccare Moise Kean e Giacomo Raspadori.

La filosofia del ct jesino paga per l'ennesima volta: porte aperte a tutti e zero paura nelle scelte di formazione, come dimostra il tridente inedito proposto al 'Mapei Stadium'. Bernardeschi-Raspadori-Kean e goleada servita.

Sugli scudi l'attaccante fresco di ritorno alla Juve e il gioiellino del Sassuolo, che il tabellino marcatori se lo sono divorato: 4 goal in meno di mezz'ora, seppur una deviazione abbia tolto a Raspadori (finora mai titolare in carriera con la Nazionale maggiore) la gioia della doppietta.

1 - Per la prima volta, l' #Italia ha trovato il gol nella stessa partita con due giocatori nati a partire dal 2000: #Kean e #Raspadori . Gioventù. #ItaliaLituania pic.twitter.com/cEpz9nw6NX — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 8, 2021

Doppietta che invece ha confezionato Kean (primo bis in azzurro), rigettato nella mischia da Mancini dopo la sorprendente esclusione dai 23 di Euro 2020 e tornato a far male agli avversari in scia coi progressi mostrati col PSG. Moise, su cui Madama ha deciso di puntare in seguito alla cessione di Ronaldo al Man United, ha aperto e chiuso i conti bucando la non proprio irresistibile difesa lituana.

"Era importante riprendermi questa maglia e dare il 100%. È sempre un'emozione - le parole di Kean alla 'Rai' - Non è stato facile guardare gli Europei da casa, ma ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta". "Dipende dal lavoro e da quanta serietà metto, i compagni mi hanno sempre accolto. Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni. Al PSG sono stato accanto a grandi giocatori, mi è servito molto. Ora la Juventus, c'è tanto da lavorare".

A far compagnia a Kean ci ha pensato Raspadori, l'altro 'millennial' protagonista nella notte di Reggio Emilia: il guizzo da rapace in occasione del 3-0, dopo essersi visto sottrarre la paternità del provvisorio raddoppio azzurro, ne conferma la stoffa.

"Fatico a capire quello che è successo - confida la punta del Sassuolo - E' un momento bellissimo, arrivato nello stadio del mio club e davanti alla mia famiglia. E' stato perfetto. Mancini mi ha detto di divertirmi e cogliere l'occasione, sfruttarla è la cosa più importante. Sono davvero contento".

Raspadori si divide tra calcio e libri.

"Sto preparando l'esame di anatomia che darò a fine ottobre. Ho sempre pensato che fosse una cosa che potesse andare di pari passo con la carriera sportiva e continuerò".

Kean-Raspadori, la coppia che scoppia elogiata anche dal ct: la 'giovane' Italia vince, convince e spegne i mugugni seguiti alle due 'X' contro Bulgaria e Svizzera, godendosi i talenti inseriti nel giro dal Mancio. Il Qatar, adesso, è meno lontano.