La posizione dell'Italia: "Ci inginoccheremo in solidarietà con il Belgio, ma non condividiamo"

Nei quarti di finale di Euro 2020, contro il Belgio, l'Italia si inginocchierà soltanto se lo faranno anhce gli avversari. Questa la decisione presa dagli Azzurri e comunicata dalla FIGC riguardo al match di venerdì sera a Monaco di Baviera.

La Federazione ha voluto chiarire la posizione in una nota ufficiale riportata da 'Repubblica'. Non c'è linea di condivisione riguardo la campagna 'Black Lives Matter' e l'inginocchiamento, ma si tratterà soltanto di un gesto di solidarietà nei confronti della squadra Belga.

“Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”.