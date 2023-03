Da zero tiri alla prima gioia: Retegui segna al debutto con l'Italia

L'attaccante del Tigra bagna con il sorriso l'esordio assoluto con la maglia Azzurra di Roberto Mancini: destro vincente ed esultanza.

Il sogno si è avverato: Mateo Retegui ha segnato alla prima gara assoluta con la Nazionale italiana di Roberto Mancini allo stadio "Diego Armando Maradona".

Al primo tiro in porta, tra l'altro: dopo un primo tempo difficilissimo per l'Italia con un'Inghilterra avanti per 0-2, Pellegrini illumina servendo un filtrante per l'attaccante del Tigre che si coordina e batte Pickford in area di rigore.

Una gioia importante, con la numero 19 sulle spalle e tra gli applausi di tutto lo stadio che ha potuto assistere all'esordio col goal dell'ultimo giocatore chiamato da Mancini.

Tutto questo dopo una prima frazione con pochi lampi, come detto, anche per lo stesso Retegui che è parso un po' avulso dal contesto: com'è normale che sia, tra l'altro, catapultato in una realtà differente rispetto alla solita che è abituato a vivere.

Il ragazzo ha risposto presente, nonostante tutto: destro importante, forte, con decisione. E una serata destinata a diventare indimenticabile.