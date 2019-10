L'Italia vola a Euro 2020, Mancini: "Speriamo di vivere notti così a giugno"

Roberto Mancini commenta la vittoria dell’Italia contro la Grecia: “I ragazzi sono stati bravissimi, grazie all’Olimpico che ci ha sostenuto”.

Serviva una vittoria all’ per assicurarsi con tre turni d’anticipo la qualificazione a e la vittoria è arrivata all’Olimpico contro la Grecia. Gli Azzurri, imponendosi per 2-0, non solo hanno portato a sette il numero di successi in altrettante partite giocate nel corso del cammino che ha condotto al tabellone principale della massima competizione continentale, ma si sono anche assicurati il primo posto nel Gruppo J.

Il commissario tecnico Roberto Mancini, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni della Rai, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“I ragazzi sono stati bravissimi. Vorrei ringraziare anche il pubblico dell’Olimpico, questa sera qui erano in tantissimi. I tifosi ci hanno sostenuto anche nel primo tempo quando non abbiamo fatto benissimo. All’inizio eravamo contratti, forse anche perchè tornavamo a giocare a dopo diverso tempo. Dedichiamo questa vittoria ai bambini del Bambino Gesù”.

L’Italia a tratti ha faticato contro una Grecia che si è chiusa tantissimo.

“Troveremo altre squadre che ci aspetteranno. Nel primo tempo c’è stata troppa frenesia nel cercare la giocata, invece dovevamo aspettare per trovare i varchi giusti. Nella ripresa siamo stati tecnicamente migliori e abbiamo creato anche alcune occasioni da rete”.

Per la Nazionale Azzurra sono adesso otto le vittorie consecutive, e questo vuol dire che Mancini contro il Liechtenstein potrebbe eguagliare un record di nove successi detenuto dal mitico Vittorio Pozzo.

“Pozzo è una leggenda perchè ha vinto due Mondiali, non per il record di vittorie. Il resto conta poco”.

Intorno alla Nazionale sembra essersi ricreato il giusto entusiasmo e c’è già chi sogna nuove ‘Notti Magiche’.