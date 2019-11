Italia, i convocati contro Bosnia e Armenia: prima volta per Orsolini, Castrovilli e Cistana

Roberto Mancini ha convocato 29 giocatori per il doppio impegno contro Bosnia e Armenia: le novità sono Cistana, Castrovilli e Orsolini.

Dopo aver centrato la qualificazione alla fase finale degli Europei 2020, l' torna in campo contro -Herzegovina (15 novembre) e Armenia (18 novembre a ).

Roberto Mancini ha convocato 29 giocatori con tre importanti novità, una per reparto: in difesa infatti arriva la prima chiamata per Andrea Cistana del , a centrocampo invece c'è Gaetano Castrovilli della e in attacco il CT concede un'occasione a Riccardo Orsolini del .

Tornano inoltre in azzurro dopo un anno Rolando Mandragora dell' e Domenico Berardi del . Resta invece ancora fuori dai convocati Mario Balotelli, che evidentemente non ha convinto Mancini, così come Moise Kean ormai uscito dal giro negli ultimi mesi.

Regolarmente presenti tutti i big: da capitan Bonucci a Verratti, confermatissimo Di Lorenzo. Torna nel gruppo anche Emerson, out l'ultima volta causa infortunio.

I convocati dell'Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma ( ), Pierluigi Gollini ( ), Alex Meret ( ), Salvatore Sirigu ( );



Difensori: Francesco Acerbi ( ), Cristiano Biraghi ( ), Leonardo Bonucci ( ), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri ( ), Alessandro Florenzi ( ), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).