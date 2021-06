Bonucci applaude Mancini: "Grazie a lui è tornata la voglia di Nazionale"

Il 3-0 con il quale è stata archiviata la pratica Turchia all’esordio è già alle spalle e per l’Italia è arrivato il momento di concentrarsi sulla sua seconda uscita a Euro 2020.

La compagine Azzurra sarà impegnata mercoledì sera in una sfida con la Svizzera che mette in palio quei punti che vorrebbero già dire passaggio alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

Leonardo Bonucci, parlando alla vigilia della gara dell'Olimpico con gli elvetici, sottolinea i meriti del CT.

“La squadra più squadra? Sì, perché nel corso di questi anni con il mister sono passati tanti giocatori e non c’è mai stato un momento in cui si è verificato un episodio storto. Ciò significa che, con l’ingresso di nuovi giocatori, questo gruppo è rimasto molto coeso, non a caso abbiamo raggiunto determinati risultati. Abbiamo un mix di giovani e vecchi o quasi vecchi, è da anni che non si respirava questa gioia dentro Coverciano. È tornata la voglia di tornare in Nazionale: è merito del mister, venivamo da una parentesi buia, il fatto di esser diventati gruppo è conseguenza naturale di star bene tra di noi".

Gli Azzurri adesso sono chiamati a ripetere la bella prestazione offerta al debutto contro la Turchia.

“L’adrenalina è quella cosa che alimenta la voglia di continuare ogni giorno a fare questo sport. Ne abbiamo tanta, il successo non fa altro che alimentarla, non vediamo l’ora di scendere in campo domani sera. Abbiamo ripetuto tante volte che l’umiltà e mantenere i piedi per terra sono il segreto per fare grandi prestazioni come contro la Turchia. Sono sicuro che questo gruppo farà così fino alla fine dell’Europeo, è un gruppo unito e positivo. Questo non può fare altro che aiutare i giovani a giocare con la giusta tensione e voglia di portare a casa il risultato"