Italia, Bonucci e la svolta con Mancini: "All'inizio avevamo paura"

Domani l' potrebbe qualificarsi matematicamente ad con tre giornate di anticipo. Una possibilità che gli Azzurri, davanti al pubblico dell'Olimpico di , vogliono sfruttare ma per farlo devono battere la Grecia.

Il capitano Leonardo Bonucci, intervenuto in conferenza stampa insieme al CT, ha caricato la squadra.

"Sarebbe emozionante, raggiungere un obiettivo con così largo anticipo non è mai successo. Significa che stiamo facendo un grande lavoro, se lo faremo sarà con un grande pubblico, sarebbe bello festeggiare un obiettivo così importante. Ci aspettiamo il massimo da chi sarà intorno a noi, sarà un Olimpico bellissimo e noi abbiamo il dovere di regalare una serata storica all’Italia”.

E dire che solo un anno fa l'Italia falliva clamorosamente la qualificazione ai Mondiali pareggiando 0-0 in casa contro la . Da allora però, come ammette Bonucci, molto è cambiato.

"“È stata un po’ una sorpresa per tutti, avevamo provato questo nuovo modo di interpretare il calcio. Ci metteva paura perché pressiamo alti, alle volte concediamo delle ripartenze. Ma ci abbiamo creduto ed è merito del mister che ha saputo darci nella maniera giusta. Quando ti diverti in mezzo al campo tutto diventa più facile. Abbiamo riportato entusiasmo. Abbiamo trovato identità".

Rispetto al passato Bonucci in Nazionale non potrà contare su molti compagni della .

"Sono anche l'unico italiano alla Juventus, ogni tanto.... È una situazione particolare, c'è sempre stato un blocco e alle volte questo è importante per gestire Mondiali ed Europei, diventa tutto più facile. Il gruppo però è stato da un po' di anni insieme, è affiatato, consolidato. Ovvio che l'esperienza in una grande squadra è diversa da quella che puoi fare in squadre di un gradino meno. Potremo avere problemi andando avanti, a livello di esperienza...".