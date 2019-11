Italia in crescita, Bonucci: "Manca solo un po' di esperienza"

Termina a il cammino dell’ nel percorso di qualificazione a . La compagine Azzurra, che ha già conquistato da tempo il suo pass, scenderà in campo con l’obiettivo di centrare quella vittoria che le consentirebbe di congedarsi al meglio da un Gruppo J sin qui accompagnato solo da successi.

Leonardo Bonucci , parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha commentato la crescita esponenziale dell’Italia.

Bonucci è certamente uno degli elementi di maggiore esperienza del gruppo Azzurro.

“Io ero come i giovani di adesso, poi più giochi contro grandi squadre e più migliori. E’ un processo che stiamo accelerando grazie al mister, anche io ho commesso degli errori che mi sono serviti per crescere”.

Il centrale Azzurro si è ritrovato ad essere il leader di una difesa orfana di Chiellini .

“E’ stata una situazione importante per me. Il mio obiettivo era essere migliore rispetto agli ultimi due anni perché sapevo di non essere riuscito a dare il meglio. Ho 32 anni e posso migliorare ancora. Chiellini? Io lo vedo tutti i giorni e vi sorprenderà tutti”.