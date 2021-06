Mancini esulta: "Abbiamo cercato e meritato la vittoria"

Il ct ha parlato dopo il 2-1 contro l'Austria: "Sapevo sarebbe stata dura, forse più difficile della prossima nei quarti di finale".

L'Italia è ai quarti di finale di Euro2020. La Nazionale azzurra supera l'Austria negli ottavi, dopo una partita tiratissima risolta da Federico Chiesa nel primo tempo supplementare. Subentrato a gara in corso come di consueto, l'esterno della Juventus ha segnato l'1-0 per il pass al turno successivo. Dunque un altro subentrato, Pessina, ha fissato il risultato sul 2-0.

L'Austria, che ha accorciato le distanze con Kalajdzic, ha giocato una gara decisa, bloccata solamente dalle decisioni arbitrali, con rigori non assegnati e il goal di Arnautovic annullato. Alla fine però a superare il turno è l'Italia, che sfiderà ora la vincente tra Portogallo e Belgio nella prossima fase degli Europei.

Al termine della gara contro l'Austria, Mancini ha parlato così:

"L'abbiamo portata a casa perchè abbiamo meritato, l'abbiamo cercata e voluta. Avremmo dovuto subire prima o poi questo goal, nel secondo tempo siamo calati dopo un buon primo tempo".

Mancini è stato decisivo con i cambi di Pessina e Chiesa:

"L'abbiamo vinta grazie ai giocatori che sono entrati e alla mentalità giusta. I ragazzi hanno dato tutto, avevamo bisogno di giocatori freschi. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, più dei quarti. Gare così si possono mettere bene, ma l'abbiamo voluta".

Prima di tornare a Wembley, tre sfide. Ai quarti il primo big match: