L'Italia è atterrata a Roma con la coppa: prevista una visita al Quirinale

Roberto Mancini e i suoi ragazzi sono atterrati a Roma alle prime luci dell'alba: in giornata gli azzurri saranno ricevuti da Mattarella e Draghi.

L'Italia è campione d'Europa, 53 anni dopo l'ultimo trionfo. Quella era una vittoria ancora in bianco e nero, da aggiornare con una nuova impresa in quel di Wembley, dove i ragazzi di Roberto Mancini si sono comportati da veri 'leoni' spegnendo, a poco a poco, la fiammella della speranza inglese.

Un mese intenso di bel gioco e vittorie, rese ancor più memorabili dall'epilogo dei calci di rigore già visto in semifinale contro la Spagna e storicamente non sempre fortunato per i nostri colori: stavolta gli undici metri si sono rivelati una distanza 'dolce' da affrontare, con le parate di Gigio Donnarumma a certificare un successo atteso da oltre mezzo secolo.

Ora l'attenzione è tutta per il programma dei festeggiamenti della spedizione azzurra, che ha lasciato l'Inghilterra nella notte dopo aver preso un volo da Londra Luton: i neo campioni d'Europa sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino alle prime luci dell'alba e, almeno fino ad ora di pranzo, avranno modo di dedicarsi ad un meritatissimo riposo.

Il grosso della giornata ci sarà nel pomeriggio e in serata: alle 17.30 Chiellini e compagni saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, peraltro presente in tribuna d'onore a Wembley in compagnia del numero uno della FIGC, Gabriele Gravina; alle 19.30 altra tappa dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

In seguito, per le strade di Roma potrebbe sfilare un pullman scoperto con i giocatori e lo staff tecnico di Mancini, anche se le disposizioni anti-Covid frenano questa ipotesi che alimenterebbe pericolosi assembramenti. Prefettura e Questura, infatti, sarebbero orientate a non concedere il via libera per festeggiamenti 'ufficiali': la squadra dovrebbe così ritrovarsi al Parco dei Principi e da lì dare inizio al 'rompete le righe'.