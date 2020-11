Italia, arrivano Acerbi e Barella ma Zaccagni e Grifo lasciano il ritiro

L'Italia accoglie Francesco Acerbi e Nicolò Barella, a disposizione contro Polonia e Bosnia. Mattia Zaccagni e Vincenzo Grifo tornano a casa.

Due dei grandi protagonisti dell'ultima settimana calcistica italiana tornano a casa. Niente esordio con la maglia dell' , almeno per ora, per Mattia Zaccagni. E si conclude qui anche il ritiro di Vincenzo Grifo, man of the match dell'amichevole stravinta contro l'Estonia.

"Al gruppo degli Azzurri - recita il comunicato della FIGC - che ieri hanno conquistato gli ascolti della prima serata (4 milioni 162 mila telespettatori, 15,7% di share), si sono aggiunti Francesco Acerbi e Nicolò Barella. L'articolo prosegue qui sotto Tornano a casa invece Vincenzo Grifo e Mattia Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro per fare rientro presso i club di appartenenza". Altre squadre

Nessuna indicazione, almeno per il momento, per quanto riguarda le motivazioni dell'abbandono del ritiro da parte di Zaccagni e Grifo. Entrambi, in ogni caso, non prenderanno parte né alla gara di contro la né a quella contro la , in programma rispettivamente domenica e mercoledì.

Match ai quali parteciperanno proprio Acerbi e Barella, gli ultimi arrivati, assieme a una schiera di prime scelte lasciate a riposo contro l'Estonia. Tra questi Andrea Belotti, che, stanti le assenze di Immobile e Caputo, si prenderà il posto di titolare al centro dell'attacco.