Italia-Armenia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Ultima sfida delle qualificazioni per l'Italia, che a Palermo affronta l'Armenia: tutto sulla partita e dove seguirla in tv e streaming.

Ultimo impegno di qualificazione agli Europei per l', che a sfiderà l'Armenia per chiudere al meglio il girone J di qualificazione, fin qui a punteggio pieno per la Nazionale azzurra, e ovviamente anche l'anno solare 2019.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Contro la la Nazionale italiana ha ottenuto la sua decima vittoria consecutiva, superando il record di nove che apparteneva a Vittorio Pozzo nell'anno 1939. Mancini continua ad ottenere record alla guida della rappresentativa azzurra, in attesa di confrontarsi con l'Europeo al via a giugno.

L'Italia è già certa di essere testa di serie al sorteggio che determinerà le tre avversarie del Girone A: contro l'Armenia in palio altri record da almanacco, essenziali però anche per consapevolezza e fiducia in vista del torneo itinerante.

Alla pari dell'Italia è la Finlandia a qualificarsi all'Europeo tramite il gruppo J, mentre per l'Armenia non ci sarà nemmeno la possibilità di passare dai playoff.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Armenia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ITALIA-ARMENIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Armenia

Italia-Armenia Data: 18 novembre 2019

18 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO ITALIA-ARMENIA

Italia-Armenia, ultima sfida che vedrà impegnati gli azzurri nel girone di qualificazione agli Europei del 2020, è in programma per la serata di lunedì 18 novembre 2019. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 20.45.

La gara tra la nazionale di Mancini e quella armena andrà in scena al Renzo Barbera di Palermo.

Come sempre accade in occasione delle partite della nazionale azzurra, anche Italia-Armenia sarà trasmessa dalla Rai, in particolare da Rai 1. Il match sarà dunque visibile in chiaro.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Collegamento a partire dalle 20.30 con la presentazione della sfida e le ultimissime notizie prima del fischio d'inizio.

La sfida tra Italia e Armenia potrà essere vista non soltanto in televisione, ma anche in diretta : a trasmetterla sarà il sito della Rai, ma sarà possibile assistere al match anche scaricando l'applicazione Rai Play. In entrambi i casi, basterà essere muniti di dispositivi come un pc, un tablet o uno smartphone.

Mancini dovrebbe rivoluzionare la squadra rispetto alla bella vittoria in Bosnia: probabile conferma solo per capitan Bonucci e per il terzetto di centrocampo formato da Barella, Jorginho e Tonali. Per il resto i due terzini saranno Di Lorenzo e Biraghi, mentre al centro della difesa Romagnoli prenderà il posto di Acerbi. Zaniolo agirà nel tridente insieme a Chiesa e Immobile. Sirigu in porta.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Barella, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa.

ARMENIA (5-4-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan.