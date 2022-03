Italia-Argentina, la 'Finalissima': data, orario e dove vederla in tv e streaming

Una sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica per eleggere i migliori. Un match tra chi ha conquistato a distanza di poche ore il proprio continente: l'Italia di Roberto Mancini, che grazie al successo di Wembley sui padroni di casa dell'Inghilterra si è seduta sul trono d'Europa e l'Argentina di Lionel Scaloni che con il successo di misura sul Brasile si è aggiudicata la Coppa America dopo 28 anni, il 15° titolo nella storia della 'Seleccion'.

PERCHE' SI GIOCA ITALIA-ARGENTINA

La 'Finalissima' tra Italia e Argentina rientra nell'ambito degli accordi tra UEFA e CONMEBOL, rinnovati il 15 dicembre 2021.

Un'intesa che riguarda vari aspetti - dal calcio femminile, il futsal, le categorie giovanili allo scambio di arbitri e i programmi di formazione tecnica - e che permette alle parti di eslorare nuove opportunità.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-ARGENTINA

La sfida tra Italia e Argentina è in programma mercoledì 1° giugno 2022. Il fischio d'inizio è fissato alle 19:45 (20:45 in Italia, 15:45 in Argentina)

DOVE SI GIOCA ITALIA-ARGENTINA

La 'Finalissima 2022' tra Italia e Argentina si disputerà a Londra, nello stadio di Wembley

COSA SUCCEDE IN CASO DI PARITA' IN ITALIA-ARGENTINA

Italia-Argentina si disputerà in gara unica. I tempi supplementari non sono previsti: In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

DOVE VEDERE ITALIA-ARGENTINA IN TV

Per ora nessuna emittente italiana ha annunciato la notizia di aver acquisito i diritti per trasmettere in diretta la 'Finalissima' tra Italia e Argentina.

ITALIA-ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING

Non vi sono, al momento, comunicazioni sulla diretta streaming del match in programma il 1° giugno 2022 tra Italia e Argentina.