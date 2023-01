Isco riparte dalla Bundesliga: nel suo destino c'è l'Union Berlino

Il centrocampista spagnolo, che si è svincolato dal Siviglia alla fine di dicembre, giocherà per la prima volta fuori dalla Spagna.

La situazione legata a Isco è stata a tratti paradossale, negli ultimi mesi: segno "simbolico", o quasi, del suo talento, espresso con la maglia del Real Madrid, soprattutto.

Da quando l'ha lasciata ha vissuto una parentesi che no, non è stata del tutto da buttare: quella al Siviglia, però, è un'avventura finita troppo presto. Pochi mesi, con 19 presenze e una rete in Champions League. Non malissimo.

Alla fine dello scorso 2022, però, Isco ha mollato: dopo essere arrivato a parametro zero ai Rojiblancos, il centrocampista spagnolo ha risolto consensualmente il contratto che lo legava fino al 2024.

Alla base dell'epilogo alcune frizioni con il direttore sportivo Monchi, riconducibili all'esonero di Julen Lopetegui, con la conseguente nomina di Jorge Sampaoli.

Insomma: Isco da fine dicembre è libero di trattare con chiunque. E ha, effettivamente, trovato una nuova casa, in un Paese in cui non ha mai giocato.

Finora il centrocampista spagnolo non ha mai lasciato la Liga, ma si troverà a farlo nelle prossime ore: secondo quanto raccolto da Sky Sport, Isco firmerà un contratto con l'Union Berlino

Si tratta di una svolta importante nella carriera del fantasista, che giocherà quindi in Bundesliga, firmando un contratto fino al 2024 e lottando, sin da subito, con il Bayern Monaco, a +1 in classifica.