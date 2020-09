Ipotesi rinvio per Genoa-Torino, Faggiano: “Penso che lo chiederemo”

Potrebbe essere rinviata Genoa-Torino. Quattordici rossoblù sono risultati positivi, l’ultima parola spetterà al Consiglio di Lega.

La si ritrova costretta a fare i conti con l’incubo Coronavirus e c’è un match che rischia di essere rinviato a causa del Covid: -.

Il club rossoblù è infatti alle prese con ben 14 positività (dovrebbero essere 11 i giocatori positivi ai quali vanno aggiunti 3 membri dello staff) e sebbene le disposizioni sanitarie prevedano che si possa andare avanti, la Lega nelle prossime ore potrebbe decidere di spostare il match.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non ci sono disposizioni ufficiali relative al numero minimo di tesserati disponibili necessari per la disputa di una gara, ma in caso di richiesta da parte del Genoa, la sfida potrebbe essere rinviata, anche perché nessuna delle due squadre è impegnata nelle Coppe Europee e quindi trovare una nuova collocazione non sarebbe complicato.

La richiesta della società ligure potrebbe comunque presto arrivare, questo almeno è quello che si evince dalle parole rilasciate al 'Secolo XIX' dal direttore sportivo rossoblù, Daniele Faggiano.

“Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare”.

In altri campionati sono stati adottati protocolli che stabiliscano quanti giocatori sono necessari per lo svolgimento di una gara, in invece al momento, da questo punto di vista, c’è un vuoto normativo.

In Premier League è stabilito che le squadre debbano giocare, tranne nel caso in cui abbiano meno di 14 giocatori disponibili, compresi i professionisti delle loro U21. Simile il discorso in , dove sono richiesti almeno 13 elementi, 5 dei quali devono essere della prima squadra, mentre in sono le autorità sanitarie a decidere di volta in volta in base ai casi. In invece, il nuovo protocollo, approvato ad inizio mese, stabilisce che si possa giocare se i club presentano almeno 20 giocatori negativi al tampone, su una lista di 30 elementi registrati.

A breve potrebbe essere quindi convocato un Consiglio di Lega che dovrà prendere una decisione definitiva (l'ultima parola sui rinvii è di sua competenza). Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’orientamento è quello di spostare Genoa-Torino, una sfida che potrebbe quindi essere ricordata come la prima spostata per Covid del torneo 2020-2021.