Inzaghi punge: "Scelte azzeccate, avrei fatto errori in caso di pareggio"

Il tecnico dell'Inter risponde alle proteste di Xavi: "A noi tolto un rigore netto per fuorigioco giusto. Il loro goal? Giustissimo annullarlo".

L'Inter ruggisce. Dopo le sconfitte contro Udinese e Roma in campionato, i nerazzurri conquistano il secondo successo di fila in Champions League superando a San Siro il Barcellona di Xavi.

Basta una rete di Calhanoglu a pochi istanti dall'intervallo ai nerazzurri per conquistare l'intera posta in palio e il secondo posto nel Gruppo C alle spalle del Bayern Monaco.

Al termine dell'incontro il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Mediaset il successo di misura contro i catalani:

"La squadra ha fatto una grande gara contro un avversario fortissimo, con tantissima qualità. Abbiamo sofferto, siamo stati bene in campo, abbiamo vinto una partita importante, sono contentissimo per i giocatori, la società, i tifosi che erano più di 70mila, non abbiamo fatto nulla ma non capita spesso battere il Barcellona".

"Vittoria inaspettata? No, l’avevo detto ieri che era una grandissima occasione contro una squadra di grandissimo livello mondiale - ha detto a Sky Sport -. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, cattiva, agonistica, determinata, solo così puoi vincere. Col Barcellona si aspettava da tanto tempo la serata, sono contento per i ragazzi, la società, i tifosi. Deve essere solo l’inizio, non si è fatto nulla. Una serata importante che rimarrà".

Dopo i risultati deludenti dell'ultimo periodo, il successo contro il Barcellona può segnare la svolta per l'Inter. Inzaghi non si sbilancia:

"Si vedrà, è un bellissimo segnale. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo battuta una squadra top con sacrificio e corsa, si possono fare serate del genere". Poi a Sky: "Può essere l’inizio, ora dobbiamo dare continuità a questa vittoria".

Il tecnico nerazzurro si è tolto qualche sassolino dopo le critiche ricevute nell'ultimo periodo:

"Ascolto e non ascolto, guardo i miei giocatori. Non meritavamo la sconfitta con la Roma, voglio solo le risposte dei giocatori. Le scelte stasera sarebbero state azzeccate, avrei fatto errori in caso del pareggio. Fa parte del mestiere".

In conferenza stampa, Inzaghi ha parlato dell'importanza del successo della sua Inter in vista dei prossimi impegni:

"Dà autostima contro un avversario del genere. Ne avevamo bisogno, ma sappiamo che non abbiamo fatto nulla. In questi ultimi giorni ero abbastanza sereno, perché sabato avevo visto cose buone dalla squadra condite da un paio di errori che in altri momenti non sarebbero costati una sconfitta così dolorosa. In 48 ore organizzare una partita importante in maniera così semplice è stato un bel segnale".

L'allenatore nerazzurro risponde a Xavi dopo le proteste del tecnico del Barcellona durante e a fine gara:

"Xavi l'ho visto prima e dopo la partita, è un grandissimo allenatore e una grandissima persona. Si riferisce a decisioni che non ho visto - ha aggiunto a Sky -. A noi hanno tolto un rigore netto per fuorigioco giusto sullo 0-0, il loro goal invece è stato giustissimo annullarlo".