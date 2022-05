Inzaghi perde Gagliardini: "Non sarà a disposizione, infrazione al piede sinistro"

L'ultimo atto del campionato di Serie A sarà anche quello che assegnerà lo Scudetto: Milan e Inter si sfideranno a distanza affrontando rispettivamente Sassuolo e Sampdoria per decretare il vincitore del campionato.

La squadra nerazzurra, però, si presenterà a San Siro con un'assenza inaspettata: non ci sarà Roberto Gagliardini, costretto a fermarsi per infortunio.

Come reso noto dall'Inter attraverso un comunicato ufficiale, il calciatore non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per un'infrazione al piede sinistro.

"Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di domenica a causa di un'infrazione al piede sinistro".

Per lui, chiaramente, stagione finita: la formazione nerazzurra perde dunque una pedina a centrocampo alla vigilia del weekend in cui si giocherà lo Scudetto.