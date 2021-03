Inzaghi non si nasconde: "Qualificazione compromessa all'andata"

Il tecnico della Lazio ha parlato alla vigilia della trasferta contro il Bayern Monaco: "Dobbiamo goderci fino in fondo questa partita".

Una missione impossibile, sulla carta. Pensare di recuperare un 4-1 rimediato in casa è già difficile, farlo contro i campioni in carica di tutto, compresa la Champions League, appare veramente utopia. La Lazio, comunque, proverà a fare la storia e rimontare il Bayern in quel di Monaco di Baviera.

Favorito non solo per il passaggio del turno, ma anche per un nuovo trionfo in Europa, il Bayern è ancora una volta primo anche in Bundesliga, grazie ad un Lewandowski sempre più goleador, deciso a vincere la Scarpa d'Oro ai danni di Immobile, riuscito a superarlo nella passata edizione, e migliorare il proprio score anche in Champions.

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato così alla vigilia della gara:

"Sappiamo quanto abbiamo lavorato per giocare sfide come quella di domani. Andremo lì per fare la partita nel migliore dei modi, prima di incontrare il Bayern non avevamo mai perso. Vogliamo fare una grande gara".

Pochi pensieri riguardo una rimonta, monopolizzati dal desiderio di fare una bella figura:

"Servirà fare una prestazione importante contro un avversario campione del mondo, che è riuscito a fare partite importantissime negli ultimi anni. Servirà aggressività, determinazione. Sono fortissimi e meritano di aver vinto tutti questi titoli negli ultimi anni. Dovremmo fare la Champions con più frequenza, in maniera continua".

Bayern Monaco-Lazio sarà nuovamente un punto di partenza per la Lazio, Inzaghi e i suoi giocatori:

"Dobbiamo goderci fino in fondo una sera come quella di domani sera. Spero possa ricapitare, siamo tutti ambiziosi. Il nostro cammino in Champions è stato molto buono, il nostro obiettivo era tornare negli ottavi. Col risultato dell'andata abbiamo compromesso la qualificazione, ma andremo a giocarla nel migliore dei modi".

Nessuno forse ci crede, ma guai a pensare ad una qualificazione già in cassaforte al 100%. Una percentuale, seppur minima, rimane in piedi.