Inzaghi perde la pazienza: "Gli altri acquistano e noi dobbiamo trattenere i giocatori"

L'allenatore nerazzurro analizza la vittoria in extremis contro il Lecce: "Dobbiamo capire perché ci siamo ridotti a vincerla al 95'".

La corsa finale è già diventata iconica: abbandona l'area tecnica per raggiungere Denzel Dumfries per festeggiare la rete del definitivo 1-2.

Simone Inzaghi è soddisfatto sì per i tre punti della sua Inter contro il Lecce, ma anche abbastanza pensieroso per quel che riguarda il futuro.

Intervenuto a Sky l'allenatore nerazzurro ha analizzato la prova dei suoi, ammettendo di non essere pienamente soddisfatto di quanto visto.

"E' una vittoria voluta col cuore: la squadra ci ha creduto fino alla fine: abbiamo fatto goal al primo minuto, creiamo nella successiva mezz'ora, poi c'è quell'intervento su Lautaro e ci siamo innervositi e questo non va bene. Dobbiamo analizzare perché ci siamo ridotti a vincerla al 95'. Dobbiamo pensare meno alle polemiche e più a giocare e da una squadra matura come la nostra non posso accettarlo".

Merito dei cambi, anche, che hanno poi risolto il match del Via del Mare.

"Ho diverse soluzioni dalla panchina: quelli che sono entrati sono entrati molto bene, quelli che hanno giocato lo hanno fatto molto bene. Potevamo segnare prima, poi abbiamo segnato al 95', ma bravi ai ragazzi che hanno creduto sempre alla vittoria".

Una delle sostituzioni è stata quella relativa all'inserimento di Dumfries, autore del goal partita contro i salentini.

"Dumfries? Fino a stamattina avevo il dubbio perché Darmian ha fatto un lavoro strepitoso in questi 40 giorni: Denzel ha lavorato bene, ma è arrivato dopo e ho fatto delle scelte, pensando che Dumfries sarebbe stato più utile a gara in corso. Dobbiamo cercare di aumentare la condizioni di tutti".

L'argomento mercato è impossibile da non toccare, soprattutto in questi giorni in cui si parla di una possibile cessione di Skriniar.

"Skriniar? Mi serve un difensore, la società conosce le caratteristiche. Non rido perché siamo in una situazione in cui gli altri acquistano e l'Inter è la favorita, ma deve lottare per trattenere i giocatori. E non rido perché leggo sui giornali che siamo i favoriti. La squadra deve rimanere questa: ci manca un centrale al posto di Ranocchia e la società sta provvedendo a prenderlo".